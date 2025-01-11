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Ведищев: рады выиграть в Питере. Мы были готовы, в отличие от первого матча в этом году

Ведищев: рады выиграть в Питере. Мы были готовы, в отличие от первого матча в этом году
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своей команды в матче с «Зенитом». Краснодарцы одержали верх со счётом 117:98.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 117
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 32, Жбанов - 17, Бэйкон - 15, Пойтресс - 13, Хантер - 8, Щербенев - 5, Карасёв - 3, Воронцевич - 3, Фрейзер - 2, Рыжов, Вольхин, Спеллмен
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Миллер - 23, Емченко - 19, Узинский - 15, Темиров - 13, Гудумак - 10, Мартюк - 9, Андерсон - 2, Ведищев - 1, Джонсон, Уэйли, Елатонцев

«Мы очень рады выиграть в Питере. Это всегда матчи вызова. Мы были готовы, в отличие от первой встречи в этом году. Мы выглядели намного лучше, чем в домашней игре с «Пармой». Сегодня была концентрация, желание. Мне всё понравилось. Я сказал перед третьей четвертью, что очень важно выйти так же агрессивно, начать её активно: отзащищаться, нападать, делиться мячом, не играть много индивидуально. Мы набрали очень много очков. В конце игры нужно было вернуться в правильный ритм, дать энергию», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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