Ведищев: рады выиграть в Питере. Мы были готовы, в отличие от первого матча в этом году

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу своей команды в матче с «Зенитом». Краснодарцы одержали верх со счётом 117:98.

«Мы очень рады выиграть в Питере. Это всегда матчи вызова. Мы были готовы, в отличие от первой встречи в этом году. Мы выглядели намного лучше, чем в домашней игре с «Пармой». Сегодня была концентрация, желание. Мне всё понравилось. Я сказал перед третьей четвертью, что очень важно выйти так же агрессивно, начать её активно: отзащищаться, нападать, делиться мячом, не играть много индивидуально. Мы набрали очень много очков. В конце игры нужно было вернуться в правильный ритм, дать энергию», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.