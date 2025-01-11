Пистиолис — о победе ЦСКА над «Пармой»: мы сыграли, как чемпионы. Это предопределило исход

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Пармой». Игра завершилась со счётом 101:64 в пользу армейцев.

«Прежде всего отмечу, что мне нравится играть перед болельщиками «Пармы». Я считаю Пермь баскетбольным городом и всегда наслаждаюсь атмосферой в зале. Мы серьёзно подготовились к матчу, знали, что нам будет противостоять хорошая команда, которая показывает хорошие результаты в последнее время. Мы были настроены, всё сделали правильно, сыграли, как чемпионы, и это предопределило исход. Мы черпали мотивацию из недавних успехов «Пармы» и из наших предыдущих встреч, в которых мы были недовольны качеством игры, несмотря на победы», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.