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Пистиолис — о победе ЦСКА над «Пармой»: мы сыграли, как чемпионы. Это предопределило исход

Пистиолис — о победе ЦСКА над «Пармой»: мы сыграли, как чемпионы. Это предопределило исход
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Пармой». Игра завершилась со счётом 101:64 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
64 : 101
ЦСКА
Москва
Парма: Хэмм - 15, Руженцев - 13, Хэмилтон - 11, Нэвелс - 10, Захаров - 5, Ильницкий - 3, Тучков - 2, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Фирсов - 1, Свинин, Шашков
ЦСКА: Аврамович - 17, Тримбл - 16, Уэйр - 12, Астапкович - 12, Жан-Шарль - 10, Курбанов - 7, Джекири - 6, Ухов - 6, М'Бай - 6, Абдулбасиров - 4, Антонов - 3, Карпенко - 2

«Прежде всего отмечу, что мне нравится играть перед болельщиками «Пармы». Я считаю Пермь баскетбольным городом и всегда наслаждаюсь атмосферой в зале. Мы серьёзно подготовились к матчу, знали, что нам будет противостоять хорошая команда, которая показывает хорошие результаты в последнее время. Мы были настроены, всё сделали правильно, сыграли, как чемпионы, и это предопределило исход. Мы черпали мотивацию из недавних успехов «Пармы» и из наших предыдущих встреч, в которых мы были недовольны качеством игры, несмотря на победы», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

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