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Леброн Джеймс отреагировал на пожары в Лос-Анджелесе

Леброн Джеймс отреагировал на пожары в Лос-Анджелесе
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), 40-летний американский игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», выступающий на позиции лёгкого форварда, Леброн Джеймс отреагировал на пожары, которые охватили Калифорнию.

«Я молюсь, чтобы этот кошмар скорее закончился!» — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Джеймс принял участие в 33 играх. В среднем за встречу Леброн набирает 23,8 очка, делает 7,7 подбора, а также отдаёт 8,8 результативной передачи.

Джеймс является четырёхкратным MVP сезона, а также финальной серии НБА и трёхкратным олимпийским чемпионом.

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