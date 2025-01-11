«Зенит» установил антирекорд по пропущенным очкам в матче с «Локомотивом-Кубань»

Сегодня, 11 января, в матче с «Локомотивом-Кубань» петербургский клуб «Зенит» установил антирекорд по очкам за всю свою историю выступлений в Единой лиге ВТБ даже с учётом овертаймов.

Краснодарской команде удалось набрать 117 очков и одержать победу. Таким образом, это стало рекордным количеством очков, которое сине-бело-голубые пропустили.

Отметим, что до этого антирекорд «Зенита» в данном показателе составлял 113 очков, которые удалось набрать московскому ЦСКА в матче с петербургским клубом в 2015 году.

Напомним, сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице. В текущем сезоне петербургский клуб одержал 19 побед и потерпел пять поражений.