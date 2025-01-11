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«Зенит» установил антирекорд по пропущенным очкам в матче с «Локомотивом-Кубань»

«Зенит» установил антирекорд по пропущенным очкам в матче с «Локомотивом-Кубань»
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Сегодня, 11 января, в матче с «Локомотивом-Кубань» петербургский клуб «Зенит» установил антирекорд по очкам за всю свою историю выступлений в Единой лиге ВТБ даже с учётом овертаймов.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 117
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 32, Жбанов - 17, Бэйкон - 15, Пойтресс - 13, Хантер - 8, Щербенев - 5, Карасёв - 3, Воронцевич - 3, Фрейзер - 2, Рыжов, Вольхин, Спеллмен
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Миллер - 23, Емченко - 19, Узинский - 15, Темиров - 13, Гудумак - 10, Мартюк - 9, Андерсон - 2, Ведищев - 1, Джонсон, Уэйли, Елатонцев

Краснодарской команде удалось набрать 117 очков и одержать победу. Таким образом, это стало рекордным количеством очков, которое сине-бело-голубые пропустили.

Отметим, что до этого антирекорд «Зенита» в данном показателе составлял 113 очков, которые удалось набрать московскому ЦСКА в матче с петербургским клубом в 2015 году.

Напомним, сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице. В текущем сезоне петербургский клуб одержал 19 побед и потерпел пять поражений.

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