Единая лига: результаты матчей 11 января
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В субботу, 11 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Результаты матчей Единой лиги 11 января:
«Енисей» — «Пари Нижний Новгород» — 88:77;
«Парма» — ЦСКА — 64:101;
«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 98:117;
«Самара» — МБА-МАИ — 78:80.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
88 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Енисей: Герасимов - 34, Сандерс - 16, Одиноков - 13, Близнюк - 11, Балашов - 6, Степанович - 5, Загретдинов - 3, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин
Пари Нижний Новгород: Наталл - 26, Джуришич - 16, Антипов - 13, Хоменко - 7, Зоткин - 5, Карпенков - 4, Хвостов - 4, Чадов - 2, Семенченко, Захаров, Шилохвостов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
64 : 101
ЦСКА
Москва
Парма: Хэмм - 15, Руженцев - 13, Хэмилтон - 11, Нэвелс - 10, Захаров - 5, Ильницкий - 3, Тучков - 2, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Фирсов - 1, Свинин, Шашков
ЦСКА: Аврамович - 17, Тримбл - 16, Уэйр - 12, Астапкович - 12, Жан-Шарль - 10, Курбанов - 7, Джекири - 6, Ухов - 6, М'Бай - 6, Абдулбасиров - 4, Антонов - 3, Карпенко - 2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 117
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 32, Жбанов - 17, Бэйкон - 15, Пойтресс - 13, Хантер - 8, Щербенев - 5, Карасёв - 3, Воронцевич - 3, Фрейзер - 2, Рыжов, Вольхин, Спеллмен
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Миллер - 23, Емченко - 19, Узинский - 15, Темиров - 13, Гудумак - 10, Мартюк - 9, Андерсон - 2, Ведищев - 1, Джонсон, Уэйли, Елатонцев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
78 : 80
МБА-МАИ
Москва
Самара: М. Кулагин - 24, Попов - 19, Сопин - 8, Пынько - 8, Голдырев - 7, Чикарев - 7, Амосов - 5, Адамс, Кашин, Косяков, Слетков, Карпов
МБА-МАИ: Коновалов - 23, Зубков - 21, Исмаилов - 6, Минченко - 6, Белоусов - 6, Личутин - 5, Барашков - 3, Воронов - 3, Певнев - 3, Касаткин - 2, Трушкин - 2, Шейко
Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 21 победа и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 побед и четыре поражения. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (19 побед — пять поражений).
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