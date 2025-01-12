Единая лига: результаты матчей 11 января

В субботу, 11 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты матчей Единой лиги 11 января:

«Енисей» — «Пари Нижний Новгород» — 88:77;

«Парма» — ЦСКА — 64:101;

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 98:117;

«Самара» — МБА-МАИ — 78:80.

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 21 победа и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 побед и четыре поражения. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (19 побед — пять поражений).