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Команда Дёмина проиграла в матче NCAA, Егор набрал всего восемь очков

Команда Дёмина проиграла в матче NCAA, Егор набрал всего восемь очков
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Сегодня, в ночь с 11 на 12 января мск, завершился баскетбольный матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Бригама Янга (BYU) и Техасского технологического университета (TCU). Команда из штата Техас одержала победу со счётом 71:67.

Российский защитник BYU Егор Дёмин отметился восемью набранными очками — три из восьми с игры, два из трёх — штрафные броски. Также на счету баскетболиста четыре результативные передачи, два подбора и три персональных замечания.

Таким образом, BYU в 15 матчах текущего сезона NCAA одержал 10 побед.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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