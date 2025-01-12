Результаты игрового дня НБА 12 января
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В ночь с 11 на 12 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 12 января:
«Финикс Санз» — «Юта Джаз» — 114:106;
«Детройт Пистонс» — «Торонто Рэпторс» — 123:114;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» — 125:127;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Майами Хит» — 98:119.
НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 106
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Финикс Санз: Букер - 34, Дюрант - 25, Аллен - 14, Бил - 12, Данн - 10, Игодаро - 9, Пламли - 6, Окоги - 2, Моррис - 2, Ли, Бол, Нуркич, Джонс
Юта Джаз: Маркканен - 24, Секстон - 20, Кесслер - 16, Уильямс - 13, Михайлюк - 13, Кольер - 5, Поттер - 5, Юбэнкс - 4, Филиповски - 4, Миллз - 2, Harkless, Чьебв
НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
123 : 114
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Хардуэй-младший - 27, Каннингем - 22, Бисли - 18, Харрис - 17, Дюрен - 10, Фонтеккио - 9, Томпсон - 6, Стюарт - 6, Сассер - 5, Холланд - 3, Рид, Мур
Торонто Рэпторс: Куикли - 25, Барнс - 16, Браун - 14, Буше - 14, Дик - 13, Барретт - 10, Шид - 10, Пёлтль - 8, Олиник - 4, Уолтер, Темпл, Агбаджи, Митчелл
НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
125 : 127
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 27, Макдэниелс - 21, Рид - 19, Рэндл - 18, Эдвардс - 15, Гобер - 12, Александер-Уолкер - 8, Конли - 3, Майнотт - 2, Инглс, Кларк, Миллер, Гарза
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 33, Бейн - 21, Уэллс - 13, Морант - 12, Альдама - 11, Кеннард - 11, Кларк - 10, Иди - 8, Пиппен Мл. - 5, Ларэвиа - 3, Кавамура, Хафф, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
98 : 119
Майами Хит
Майами
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 28, Шарп - 22, Авдия - 15, Мюррэй - 10, Клингэн - 8, Камара - 6, Хендерсон - 3, Рит - 3, Уокер - 3, Эйтон, Тибулл, Бэнтон, Макгауэнс, Минайя, Рупер
Майами Хит: Хироу - 32, Йович - 21, Хайсмит - 14, Адебайо - 13, Розир - 11, Жакез-мл. - 11, Робинсон - 8, Уэр - 7, Ларссон - 2, Ричардсон, Кристофер, Джонсон, Бёркс, Батлер, Лав
Для «Детройта» победа в сегодняшнем матче стала шестой за последние семь игр в 2025 календарном году.
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