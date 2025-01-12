В ночь с 11 на 12 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 12 января:

«Финикс Санз» — «Юта Джаз» — 114:106;

«Детройт Пистонс» — «Торонто Рэпторс» — 123:114;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» — 125:127;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Майами Хит» — 98:119.

Для «Детройта» победа в сегодняшнем матче стала шестой за последние семь игр в 2025 календарном году.