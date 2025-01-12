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Единая лига: расписание матчей 12 января

Единая лига: расписание матчей 12 января
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В воскресенье, 12 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание матчей Единой лиги 12 января:

15:00 мск — «Автодор» — «Астана»;
18:00 мск — УНИКС — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 21 победа и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 выигранных и пять проигранных встречи. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (19 побед — пять поражений).

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