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Экс-игрок НБА назвал лучшего 40-летнего баскетболиста в истории НБА

Экс-игрок НБА назвал лучшего 40-летнего баскетболиста в истории НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался об уровне игры 40-летнего звёздного игрока и четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Леброна Джеймса, представляющего команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лучший 40-летний баскетболист из всех тех, что когда-либо играли в лиге — Леброн. На втором месте Майкл Джордан… Никто ничего не ожидал от Эм Джея в своё время. Вот почему сейчас все так пристально следят за игрой Леброна. И мы все притворяемся, что ему 20 лет», — приводит слова Аренаса издание Clutch Points.

Ранее Леброн Джеймс отреагировал на пожары в Лос-Анджелесе.

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