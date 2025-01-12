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Джимми Батлер саркастично ответил президенту «Майами Хит» Пэту Райли

Джимми Батлер саркастично ответил президенту «Майами Хит» Пэту Райли
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35-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Джимми Батлер в саркастичном видеоролике ответил президенту своей команды Пэту Райли, раскритиковавшему современное поколение игроков.

«Это наш лучший парень! Видишь, я сделал тебе комплимент? Именно так и должны делать настоящие боссы, ведь мы хотим, чтобы ты развивался, а не получал травмы и сидел в лазарете», — сказал Батлер в ролике.

Ранее стало известно, что Батлер запросил обмен из команды, а буквально сразу после этого был отстранён командой на семь матчей за нарушение профессиональной этики.

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