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Бобби Маркс — о Джимми Батлере и «Майами»: обе стороны нуждаются друг в друге

Бобби Маркс — о Джимми Батлере и «Майами»: обе стороны нуждаются друг в друге
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Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», ныне эксперт ESPN Бобби Маркс высказался по поводу требования обмена 35-летнего звёздного американского профессионального баскетболиста, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Джимми Батлера.

«Обе стороны на самом деле нуждаются друг в друге. Я не знаю, как и когда их поезд сошёл с рельсов. «Майами» нужен Батлер, а [Джимми] Батлер сам нуждается в «Хит», — сказал Маркс во время эфира на SiriusX NBA Radio.

Ранее сам Джимми Батлер саркастично ответил президенту «Майами Хит» Пэту Райли, раскритиковавшему современных игроков.

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