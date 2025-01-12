Бобби Маркс — о Джимми Батлере и «Майами»: обе стороны нуждаются друг в друге

Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», ныне эксперт ESPN Бобби Маркс высказался по поводу требования обмена 35-летнего звёздного американского профессионального баскетболиста, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Джимми Батлера.

«Обе стороны на самом деле нуждаются друг в друге. Я не знаю, как и когда их поезд сошёл с рельсов. «Майами» нужен Батлер, а [Джимми] Батлер сам нуждается в «Хит», — сказал Маркс во время эфира на SiriusX NBA Radio.

Ранее сам Джимми Батлер саркастично ответил президенту «Майами Хит» Пэту Райли, раскритиковавшему современных игроков.