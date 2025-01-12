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Экс-звезда WNBA заработала за неделю на OnlyFans больше, чем за всю карьеру в баскетболе

Экс-звезда WNBA заработала за неделю на OnlyFans больше, чем за всю карьеру в баскетболе
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33-летняя звёздная австралийская бывшая профессиональная баскетболистка, известная своими выступлениями в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за клуб «Лос-Анджелес Спаркс», а также сборную Австралии, Лиз Кэмбедж заработала за неделю на OnlyFans больше, чем за всю свою спортивную карьеру.

«Баскетбол был частью меня, но это была не вся я. Не закрываю двери для возвращения в баскетбол, но прямо сейчас я сосредоточена на создании чего-то нового», — приводит слова Кэмбедж издание Tribune.

Фото: Из личного архива Элизабет Кэмбедж

Сообщается, что за всю свою карьеру Кэмбедж заработала в районе $ 1 млн, получив за свой лучший сезон $ 221,5 тыс. За неделю на OnlyFans на счету Лиз оказалось $ 1,5 млн.

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