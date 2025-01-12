Дрэймонд Грин — об Юсуфе Нуркиче: надеюсь, он получил необходимую психологическую помощь

34-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин высказался по поводу поведения боснийского форварда «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича на примере его драки с Наджи Маршаллом из «Даллас Маверикс».

«Я не совсем понимаю поведение Нуркича. Он просто ни с того ни с сего затеял конфликт, а потом попытался ударить его. Поэтому я надеюсь, что Нуркич получил необходимую психологическую помощь, потому что Наджи [Маршалл] был совершенно случайным участником этого конфликта и не заслужил такого.

Но то, что сделал Нуркич, было настолько неожиданным… он просто развернулся и замахнулся. Затем он схватился за его лицо, я был по-настоящему потрясён тем, что увидел. А ещё я в шоке с того, что парень, которого ударили, был дисквалифицирован на большее количество игр, чем затеявший драку. И они сказали, что всё, что пытался сделать Нуркич, это защититься от нападок Наджи», — приводит слова Грина издание Fadeaway World.