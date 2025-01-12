Тренер «Автодора» Богичевич предупредил свою команду перед матчем с «Астаной»

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался об ожиданиях от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Астаной», который начнётся сегодня в 15:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК Автодор Саратов Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Очевидно, «Астана» сейчас переживает не лучшие времена. У казахстанского клуба полно проблем, но в некоторых матчах они демонстрировали определённый уровень и качество. Когда «Астана» выступает в полном составе, она может быть крайне опасна. Они проводят хорошие отрезки даже против топ-команд. Поэтому нам следует отнестись к гостям с осторожностью, выйти с настроем и играть атлетично в течение всех 40 минут.

Нам пора сделать большой шаг вперёд, поэтому предстоящий матч чрезвычайно важен. Необходимо показать себя с лучшей стороны перед своими болельщиками. Мы уважаем команду соперников, их тренера и рассчитываем хорошо сыграть против «Астаны», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

На счету «Астаны» 23 поражения в 23 матчах сезона-2024/2025. Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 21 победа и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 выигранных и пять проигранных встреч. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (19 побед — пять поражений).