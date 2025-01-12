Член Зала славы — о Батлере: заткнись и играй, у тебя действующий контракт

Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй раскритиковал звёздного игрока «Майами Хит» Джимми Батлера и поделился информацией о президенте команды Пэте Райли.

«Всё дело в том, что власть говорит кому-то «нет». А эти ребята не выносят отказа… Если вы не можете смириться с отказом, потому что все говорят им вечно «да», то теперь вы расстроены, и их мир рушится. «О, я не могу играть, потому что они не дают больше денег и ждут от меня результата в каждой игре».

Но нет, мой друг! Иди и играй, чёрт возьми! У тебя на руках контракт. Поэтому я знаю, что Пэт [Райли] направил комиссии НБА письмо на 10 страницах, и знаю, что он приложил к нему какой-то видеоролик, чтобы показать, почему он отстранил Батлера на семь матчей», — приводит слова Хардуэя-старшего издание SiriusXM NBA Radio.