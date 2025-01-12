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УНИКС — Уралмаш. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Звёздный форвард УНИКСа рассказал, что станет ключом к успеху в игре с «Уралмашем»

Звёздный форвард УНИКСа рассказал, что станет ключом к успеху в игре с «Уралмашем»
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29-летний бельгийский баскетболист, играющий на позиции центрового за казанский клуб Единой лиги ВТБ УНИКС, Исмаэль Бако высказался о предстоящей игре с «Уралмашем», которая пройдёт сегодня, 12 января, в 18:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В последних матчах УНИКС демонстрирует стабильный и агрессивный стиль игры. Сейчас работаем над тем, чтобы выйти на ещё более высокий уровень. «Уралмаш» играет в качественный командный баскетбол. У соперника подобран сильный состав с большим количеством отличных исполнителей.

Ключом к успеху станет надёжная защита, которая не позволит уральцам почувствовать уверенность в своих силах с первых минут. Мы готовы к возвращению их центрового Октавиуса Эллиса, который здорово провёл прошлый сезон. Посмотрим, в какой форме он выйдет на паркет», — приводит слова Бако пресс-служба клуба.

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 21 победа и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 выигранных и пять проигранных встреч. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (19 побед — пять поражений).

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