Звёздный форвард УНИКСа рассказал, что станет ключом к успеху в игре с «Уралмашем»

29-летний бельгийский баскетболист, играющий на позиции центрового за казанский клуб Единой лиги ВТБ УНИКС, Исмаэль Бако высказался о предстоящей игре с «Уралмашем», которая пройдёт сегодня, 12 января, в 18:00 по московскому времени.

«В последних матчах УНИКС демонстрирует стабильный и агрессивный стиль игры. Сейчас работаем над тем, чтобы выйти на ещё более высокий уровень. «Уралмаш» играет в качественный командный баскетбол. У соперника подобран сильный состав с большим количеством отличных исполнителей.

Ключом к успеху станет надёжная защита, которая не позволит уральцам почувствовать уверенность в своих силах с первых минут. Мы готовы к возвращению их центрового Октавиуса Эллиса, который здорово провёл прошлый сезон. Посмотрим, в какой форме он выйдет на паркет», — приводит слова Бако пресс-служба клуба.

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 21 победа и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 выигранных и пять проигранных встреч. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (19 побед — пять поражений).