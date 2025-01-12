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Грин — о стычке с новичком «Детройт Пистонс»: такого дерьма должно быть больше!

Грин — о стычке с новичком «Детройт Пистонс»: такого дерьма должно быть больше!
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Звёздный форвард и четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о своём конфликте с новичком «Детройт Пистонс» Роном Холландом в прошедшем 10 января матче (104:107).

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
104 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Бисли - 21, Харрис - 13, Холланд - 11, Томпсон - 9, Дюрен - 8, Стюарт - 4, Фонтеккио - 3, Сассер - 3, Рид, Хардуэй-младший, Мур
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 19, Карри - 17, Джексон-Дэвис - 14, Сантос - 13, Шрёдер - 13, Уотерс III - 11, Луни - 8, Грин - 7, Андерсон - 4, Спенсер - 1, Муди

«Тот момент, который мы пережили на корте, был потрясающим и в то же время красивым. Я не думаю, что кто-либо заслужил технический фол за это, не так ли? Это то, что люди хотят видеть, когда включают наши игры.

Деннис [Шрёдер] и Айзея [Стюарт], вероятно, получили свои «технари» постфактум. Но я думаю, что официальные лица хорошо справились с этим эпизодом. Они позволили этому огню и страсти разыграться. Они позволили парням поговорить, и те сами потом разошлись. Потом парни снова начали переговаривать, и судьи дали этому разгореться ещё немного. Было красиво.

Сейчас мы играем в этой лиге, и из нас хотят сделать роботов, которые просто бегут и бросают мяч. А потом вдруг все говорят, что рейтинги лиги упали. Да, конечно, они упадут, когда вы не даёте разжигаться таким эпизодам между игроками. Такого дерьма между нами должно быть больше!» — приводит слова Грина издание Clutch Points.

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