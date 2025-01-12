«Автодор» прервал серию поражений, разгромив «Астану» в Единой лиге

12 января в Саратове на стадионе «Кристалл» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал команду из Казахстана — «Астану». Матч завершился разгромной победой саратовских баскетболистов со счётом 106:64 (31:13; 26:16; 26:20; 23:15). До этой игры «Автодор» уступил в двух матчах кряду.

Лучшим в составе победителей стал Брайант Кроуфорд, набравший по ходу встречи 21 очко, совершивший четыре подбора и отдавший восемь передач. 16 очков — на счету Керема Кантера.

У «Астаны» наибольшее количество очков набрал Аскар Майдекин — 16.

Это поражение стало 24-м для казахстанского клуба в нынешнем розыгрыше Единой лиги. У них 0 побед. Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 21 победа и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 выигранных встреч и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (19 побед — пять поражений).