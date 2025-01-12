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«Автодор» — «Астана» — результат матча — Единая лига ВТБ

«Автодор» прервал серию поражений, разгромив «Астану» в Единой лиге
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12 января в Саратове на стадионе «Кристалл» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» принимал команду из Казахстана — «Астану». Матч завершился разгромной победой саратовских баскетболистов со счётом 106:64 (31:13; 26:16; 26:20; 23:15). До этой игры «Автодор» уступил в двух матчах кряду.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
106 : 64
Астана
Астана
Автодор: Пранаускис, Беслач, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Яковлев, Цыбиков, Сычков, Кантер
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе

Лучшим в составе победителей стал Брайант Кроуфорд, набравший по ходу встречи 21 очко, совершивший четыре подбора и отдавший восемь передач. 16 очков — на счету Керема Кантера.

У «Астаны» наибольшее количество очков набрал Аскар Майдекин — 16.

Это поражение стало 24-м для казахстанского клуба в нынешнем розыгрыше Единой лиги. У них 0 побед. Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 21 победа и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 выигранных встреч и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (19 побед — пять поражений).

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