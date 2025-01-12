Капитан «Зенита»: Кайри Ирвинг приходил на тренировку настолько пьяным, что не мог стоять

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс», а ныне капитан «Зенита» Сергей Карасёв рассказал, каким ему запомнился известный американский баскетболист Кайри Ирвинг, который сейчас выступает за «Даллас Маверикс».

«Кайри, бывало, приходил настолько пьяный на тренировку, что просто не мог стоять. Не знаю, что он делал, [может быть] капельницу [ставил]. Выходил на тренировку, и никто не мог его остановить. Вот это для меня было какое-то мегаоткрытие. Я не понимал, как такое возможно. Они уже и на тот момент брали наставников и тренировались летом. Но в сезоне я не заметил какой-то особой работы. Он приходил за 10-15 минут и просто бросал. Но каждый день становился лучше», — сказал Карасёв в интервью на YouTube-канале PonkraSHOW.

Напомним, Карасёв в сезоне-2013/2014 выступал за «Кавальерс». В следующем сезоне Сергей перешёл в «Бруклин Нетс».