«Если меня не уважают, то зачем мне оставаться». Пирс поддержал уход Батлера из «Хит»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поддержал уход популярного лёгкого форварда Джимми Батлера из «Майами Хит» на фоне конфликта с президентом клуба Пэтом Райли.

«Думаю проблема между Райли и Батлером кроется в вопросе уважения. Дело даже не в деньгах. Если я был бы Джимми Батлером, то зачем мне оставаться в команде, где меня не уважает президент команды. К слову, вспомните, как Ди Уэйд попал в «Чикаго» и вернулся потом в «Майами»? Этого никогда бы не произошло, вся вина на Пэте Райли», — приводит слова Пирса портал The Sports Rush.