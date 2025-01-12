Пол Джордж: мне скучно играть на позиции центрового

Один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» американец Пол Джордж признался, что ему скучно играть на позиции центрового.

«Я привык бороться, бегать, преследовать и преодолевать заслоны. Честно говоря, мне скучно играть на позиции центрового. Хотя Ник Нёрс считает, что у меня способности подстраховывать, перекрывать линии передачи и проходов, сражаться с бигменами. Опять же, мне нравится защищаться против маленьких парней и играть против атакующих на фланге», — приводит слова Джорджа портал Hoopshype.

Джордж обычно играет на позиции атакующего защитника, но из-за того, что его товарищ по команде Джоэл Эмбиид часто пропускал матчи, главный тренер «Сиксерс» был вынужден миксовать состав и ставить игроков на другие позиции.

Ранее Пол Джордж высказался о причинах падения рейтингов матчей НБА.