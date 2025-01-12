Гомельский: матч «Зенит» — «Локо» удивил не столько результатом, сколько тем, как проходил

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», который состоялся вчера, 11 января. Встреча завершилась со счётом 117:98 в пользу краснодарцев.

«Этот матч удивил не столько результатом, сколько тем, как он проходил. Борьба в первой половине, которая позволяла надеяться, что мы до самого конца будем наблюдать борьбу. Третья четверть все надежды болельщиков „Зенита“ перечеркнула. Первые пять минут третьей четверти закончилось со счетом 3-17 в пользу гостей. А дальше были какие-то потуги у „Зенита“ с тем, чтобы сократить разрыв в счёте, и он вырос в моменте до 30 очков. Что-то получалось, но, в основном, в командной игре „Зенита“ не получилось в обороне. Так защищаться против команды, которая очень-очень неплохо укомплектована, практически невозможно. Ну, если говорить об индивидуальных достижениях, то мне, честно говоря, в составе „Зенит“ просто некого отметить», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.