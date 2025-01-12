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Гомельский: матч «Зенит» — «Локо» удивил не столько результатом, сколько тем, как проходил

Гомельский: матч «Зенит» — «Локо» удивил не столько результатом, сколько тем, как проходил
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», который состоялся вчера, 11 января. Встреча завершилась со счётом 117:98 в пользу краснодарцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
98 : 117
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 32, Жбанов - 17, Бэйкон - 15, Пойтресс - 13, Хантер - 8, Щербенев - 5, Карасёв - 3, Воронцевич - 3, Фрейзер - 2, Рыжов, Вольхин, Спеллмен
Локомотив-Кубань: Кливленд - 25, Миллер - 23, Емченко - 19, Узинский - 15, Темиров - 13, Гудумак - 10, Мартюк - 9, Андерсон - 2, Ведищев - 1, Джонсон, Уэйли, Елатонцев

«Этот матч удивил не столько результатом, сколько тем, как он проходил. Борьба в первой половине, которая позволяла надеяться, что мы до самого конца будем наблюдать борьбу. Третья четверть все надежды болельщиков „Зенита“ перечеркнула. Первые пять минут третьей четверти закончилось со счетом 3-17 в пользу гостей. А дальше были какие-то потуги у „Зенита“ с тем, чтобы сократить разрыв в счёте, и он вырос в моменте до 30 очков. Что-то получалось, но, в основном, в командной игре „Зенита“ не получилось в обороне. Так защищаться против команды, которая очень-очень неплохо укомплектована, практически невозможно. Ну, если говорить об индивидуальных достижениях, то мне, честно говоря, в составе „Зенит“ просто некого отметить», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

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