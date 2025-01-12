УНИКС победил «Уралмаш» с отрывом в 23 очка в домашнем матче Единой лиги

Сегодня, 12 января, на арене «Баскет-холл» в Казани состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и клубом из Екатеринбурга «Уралмаш». Встреча завершилась со счётом 94:71 (21:25, 28:15, 22:15, 16:23) в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком в составе казанской команды стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. В ходе матча он набрал 25 очков, сделал пять подборов, отдал две результативные передачи, а также совершил один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал американский форвард Джавонте Даглас. За время матча Даглас набрал 15 очков, сделал шесть очков, отдал две передачи, а также совершил один блок-шот и три перехвата.