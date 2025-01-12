УНИКС победил «Уралмаш» с отрывом в 23 очка в домашнем матче Единой лиги
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Сегодня, 12 января, на арене «Баскет-холл» в Казани состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и клубом из Екатеринбурга «Уралмаш». Встреча завершилась со счётом 94:71 (21:25, 28:15, 22:15, 16:23) в пользу хозяев.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
94 : 71
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Акун-Пёрселл - 25, Найт - 19, Рейнольдс - 12, Лопатин - 11, Беленицкий - 8, Тэйлор - 7, Д. Кулагин - 6, Бако - 4, Стуленков - 2, Комолов, Торопов, Платунов
Уралмаш: Даглас - 15, Уиттакер - 13, Мартин - 13, Нэльсон - 13, Новиков - 7, Балашов - 6, Далтон - 4, Глазунов, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Писклов
Наиболее результативным игроком в составе казанской команды стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. В ходе матча он набрал 25 очков, сделал пять подборов, отдал две результативные передачи, а также совершил один перехват.
Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал американский форвард Джавонте Даглас. За время матча Даглас набрал 15 очков, сделал шесть очков, отдал две передачи, а также совершил один блок-шот и три перехвата.
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