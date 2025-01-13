Гомельский: «Парма» не была похожа на себя. Преимущество ЦСКА с самого начала было велико

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался насчёт игры между «Пармой» и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 101:64 в пользу армейцев.

«С самого начала преимущество армейцев было очень велико. „Парма“ совсем не была похожа на себя, которая обыграла несколько дней назад „Локо“ в Краснодаре. ЦСКА оторвался в первой четверти на 11 очков, а потом только наращивал своё преимущество. В составе „Пармы“ я бы отметил только одного игрока – Ройса Хэмма. Вот кто навязал армейцам борьбу под щитами, что под своим, что в нападении. Но у ЦСКА ротация состава позволяла всё время сохранять свежесть, скорость перехода от защиты к атаке. И, конечно, очень высокий процент попадания», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.