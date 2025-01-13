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Гомельский: «Парма» не была похожа на себя. Преимущество ЦСКА с самого начала было велико

Гомельский: «Парма» не была похожа на себя. Преимущество ЦСКА с самого начала было велико
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался насчёт игры между «Пармой» и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 101:64 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
64 : 101
ЦСКА
Москва
Парма: Хэмм - 15, Руженцев - 13, Хэмилтон - 11, Нэвелс - 10, Захаров - 5, Ильницкий - 3, Тучков - 2, Якушин - 2, Чебуркин - 2, Фирсов - 1, Свинин, Шашков
ЦСКА: Аврамович - 17, Тримбл - 16, Уэйр - 12, Астапкович - 12, Жан-Шарль - 10, Курбанов - 7, Джекири - 6, Ухов - 6, М'Бай - 6, Абдулбасиров - 4, Антонов - 3, Карпенко - 2

«С самого начала преимущество армейцев было очень велико. „Парма“ совсем не была похожа на себя, которая обыграла несколько дней назад „Локо“ в Краснодаре. ЦСКА оторвался в первой четверти на 11 очков, а потом только наращивал своё преимущество. В составе „Пармы“ я бы отметил только одного игрока – Ройса Хэмма. Вот кто навязал армейцам борьбу под щитами, что под своим, что в нападении. Но у ЦСКА ротация состава позволяла всё время сохранять свежесть, скорость перехода от защиты к атаке. И, конечно, очень высокий процент попадания», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

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