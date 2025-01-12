Тренер «Уралмаша» назвал УНИКС претендентом на чемпионство

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун утверждает, что казанский УНИКС является претендентом на звание чемпиона в текущем сезоне Единой лиги.

«УНИКС в прошлом году меня сильно подвёл. Я верил, что они победят. В этом году также мы видим солидный состав, команда выделяется своей структурностью, во многом благодаря главному тренеру. Много исполнителей высокого уровня, но главное — они играют как команда. Разумеется, это претенденты на чемпионство.

Я как тренер не готов принимать, что мы не можем бороться или что-то нам мешает… Но такие игры, как сегодняшняя, — будто лакмусовая бумажка. Очень чётко показывают, в чём разница между нами и лидерами. Баскетбол — это игра рывков. Достаточно нескольких рывков — и матч завершён», — передаёт слова Вергуна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.