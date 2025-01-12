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Тренер «Уралмаша» Вергун объяснил причину поражения в Казани

Тренер «Уралмаша» Вергун объяснил причину поражения в Казани
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун объяснил, почему его подопечные проиграли в матче с УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 94:71 в пользу казанской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
94 : 71
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Акун-Пёрселл - 25, Найт - 19, Рейнольдс - 12, Лопатин - 11, Беленицкий - 8, Тэйлор - 7, Д. Кулагин - 6, Бако - 4, Стуленков - 2, Комолов, Торопов, Платунов
Уралмаш: Даглас - 15, Уиттакер - 13, Мартин - 13, Нэльсон - 13, Новиков - 7, Балашов - 6, Далтон - 4, Глазунов, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Писклов

«У нас была возможность на себе испытать всю силу УНИКСа, увидеть весь потенциал Казани. Не смогли в итоге показать свой качественный баскетбол под таким давлением, на протяжении большей части матча. Хорошая почва для размышлений перед важными играми в будущем.

Первый рывок пропустили в конце второй четверти, были три подряд невынужденные потери, отрывы и очки. Соперник смог реализовать своё мастерство, хорошо атаковал с периметра. Не сумели переломить ход встречи там, где соперник имел преимущество, — он его грамотно использовал», — передаёт слова Вергуна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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