Тренер «Уралмаша» Вергун объяснил причину поражения в Казани

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун объяснил, почему его подопечные проиграли в матче с УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 94:71 в пользу казанской команды.

«У нас была возможность на себе испытать всю силу УНИКСа, увидеть весь потенциал Казани. Не смогли в итоге показать свой качественный баскетбол под таким давлением, на протяжении большей части матча. Хорошая почва для размышлений перед важными играми в будущем.

Первый рывок пропустили в конце второй четверти, были три подряд невынужденные потери, отрывы и очки. Соперник смог реализовать своё мастерство, хорошо атаковал с периметра. Не сумели переломить ход встречи там, где соперник имел преимущество, — он его грамотно использовал», — передаёт слова Вергуна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.