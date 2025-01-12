Перасович — о раннем выходе на пик формы: проиграем пять матчей подряд — будут критиковать

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу в матче с «Уралмашем». Встреча завершилась со счётом 94:71 в пользу казанской команды.

«Мы провели отличный матч со сложной командой — одной из тех, кто будет удивлять по ходу сезона. У них есть потенциал, чтобы обыграть любого. В том числе и в плей-офф, состав позволяет бороться со всеми. Но мы показали хороший баскетбол, здорово сыграли в защите. Вынудили соперника совершить много потерь, забили много лёгких мячей, за счёт чего и победили.

Акун-Пёрселл набрал 25 очков, но хотел бы отметить и тех, кто набрал меньше очков, однако был полезен в другом качестве. Команда должна получать удовольствие от мощной игры в защите. Индивидуальные показатели — это не главное. Когда побеждаешь — настроение в раздевалке всегда отличное. Девятая победа подряд — это здорово. Но сезон длинный, и мы должны быть готовы к возможному спаду, будем работать.

Не бывает такого, что выходишь на пик формы только к плей-офф. Если мы проиграем пять матчей подряд — нас будут критиковать», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.