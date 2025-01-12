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Перасович — о раннем выходе на пик формы: проиграем пять матчей подряд — будут критиковать

Перасович — о раннем выходе на пик формы: проиграем пять матчей подряд — будут критиковать
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу в матче с «Уралмашем». Встреча завершилась со счётом 94:71 в пользу казанской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
94 : 71
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Акун-Пёрселл - 25, Найт - 19, Рейнольдс - 12, Лопатин - 11, Беленицкий - 8, Тэйлор - 7, Д. Кулагин - 6, Бако - 4, Стуленков - 2, Комолов, Торопов, Платунов
Уралмаш: Даглас - 15, Уиттакер - 13, Мартин - 13, Нэльсон - 13, Новиков - 7, Балашов - 6, Далтон - 4, Глазунов, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Писклов

«Мы провели отличный матч со сложной командой — одной из тех, кто будет удивлять по ходу сезона. У них есть потенциал, чтобы обыграть любого. В том числе и в плей-офф, состав позволяет бороться со всеми. Но мы показали хороший баскетбол, здорово сыграли в защите. Вынудили соперника совершить много потерь, забили много лёгких мячей, за счёт чего и победили.

Акун-Пёрселл набрал 25 очков, но хотел бы отметить и тех, кто набрал меньше очков, однако был полезен в другом качестве. Команда должна получать удовольствие от мощной игры в защите. Индивидуальные показатели — это не главное. Когда побеждаешь — настроение в раздевалке всегда отличное. Девятая победа подряд — это здорово. Но сезон длинный, и мы должны быть готовы к возможному спаду, будем работать.

Не бывает такого, что выходишь на пик формы только к плей-офф. Если мы проиграем пять матчей подряд — нас будут критиковать», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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