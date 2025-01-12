Лука Дончич больше не претендует на звание MVP в этом сезоне

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич более не претендует на звание Самого ценного игрока (MVP), а также на попадание в символические сборные по итогам текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Причина в том, что Дончич пропустил 17 матчей из-за травм. А по новым правилам лиги любой игрок, который провёл менее 65 матчей в регулярном сезоне, не может претендовать на индивидуальные награды и попадание в символические сборные.

Напомним, Дончич получил растяжение левой икроножной мышцы во время проигранного «Даллас Маверикс» матча с «Миннесотой Тимбервулвз», который состоялся 25 декабря и завершился победой последних. Ожидается, что эта травма выведет его из строя по крайней мере на месяц.