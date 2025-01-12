Игрок УНИКСа Акун-Пёрселл ответил, чему он не обрадовался после матча с «Уралмашем»

Американский форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл поделился мнением о матче с екатеринбургским клубом «Уралмаш». Встреча завершилась со счётом 94:71 в пользу казанской команды.

«Мы были сконцентрированы на площадке, хорошо начали, но «Уралмаш» догнал нас в концовке первой четверти. Смогли выйти вперёд во второй четверти и на той же волне здорово провели третью четверть, во многом решив тогда судьбу матча.

С самого начала были агрессивны, на обеих сторонах площадки здорово проявили себя. Удалось забить лёгкие мячи. Главное — это победа, но был не очень рад тому, что увидел у себя три потери», — передаёт слова Акун-Пёрселла корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.