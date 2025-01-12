Игрок УНИКСа Акун-Пёрселл ответил, чему он не обрадовался после матча с «Уралмашем»
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Американский форвард УНИКСа Девон Акун-Пёрселл поделился мнением о матче с екатеринбургским клубом «Уралмаш». Встреча завершилась со счётом 94:71 в пользу казанской команды.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
94 : 71
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Акун-Пёрселл - 25, Найт - 19, Рейнольдс - 12, Лопатин - 11, Беленицкий - 8, Тэйлор - 7, Д. Кулагин - 6, Бако - 4, Стуленков - 2, Комолов, Торопов, Платунов
Уралмаш: Даглас - 15, Уиттакер - 13, Мартин - 13, Нэльсон - 13, Новиков - 7, Балашов - 6, Далтон - 4, Глазунов, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Писклов
«Мы были сконцентрированы на площадке, хорошо начали, но «Уралмаш» догнал нас в концовке первой четверти. Смогли выйти вперёд во второй четверти и на той же волне здорово провели третью четверть, во многом решив тогда судьбу матча.
С самого начала были агрессивны, на обеих сторонах площадки здорово проявили себя. Удалось забить лёгкие мячи. Главное — это победа, но был не очень рад тому, что увидел у себя три потери», — передаёт слова Акун-Пёрселла корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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