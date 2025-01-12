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Экс-игрок НБА поставил Хардена выше Леброна в топе лучших игроков лиги в данный момент

Экс-игрок НБА поставил Хардена выше Леброна в топе лучших игроков лиги в данный момент
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Экс-разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Бэрон Дэвис составил топ лучших игроков североамериканской лиги в текущий момент.

«Лучшим является Шей Гилджес-Александер. Следом за ним идёт Никола Йокич. Третьим в моём топе стоит Джейсон Тейтум, а четвёртым — Яннис Адетокунбо, поскольку он смог повернуть «Милуоки Бакс» в нужное русло и делает то, что делает. А замыкает топ-5 Джеймс Харден.

Просто посмотрите, что удалось сделать «Клипперс» до этого момента в сезоне. Борода вернулся лучше, чем когда-либо. Проведённые им два года в «Сиксерс» в качестве плеймейкера с Эмбиидом позволили ему теперь разобраться и пересмотреть свой подход к игре. Сейчас он хорошо работает для «Клипперс», — приводит слова Дэвиса портал Fadeaway World.

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