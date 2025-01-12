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Инсайдер назвал команду, которая хочет подписать контракт с Джимми Батлером

Инсайдер назвал команду, которая хочет подписать контракт с Джимми Батлером
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Фронт-офис «Финикс Санз» очень заинтересован в том, чтобы подписать контракт с популярным лёгким форвардом Джимми Батлером после его ухода из «Майами Хит». Об этом сообщил известный американский инсайдер Марк Стейн.

«Финикс» хочет [подписать] Батлера, а Батлер хочет [перейти в] «Финикс». Я слышал, что они очень хотят его. Но препятствия, которые мешают обмену, по-прежнему существенны. Прежде чем активно обсуждаемый пункт о запрете обмена Брэдли Била сможет сыграть роль, «Майами» и «Финикс» должны найти третью команду, готовую принять чудовищный контракт Била», — написал Марк Стейн в своём блоге.

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