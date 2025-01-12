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Пэт Райли: у меня были конфликты со всеми великими игроками

Пэт Райли: у меня были конфликты со всеми великими игроками
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Президент «Майами Хит» Пэт Райли признался, что у него возникали конфликты со всеми великими игроками, которые выступали под его началом.

«Когда у тебя есть великие люди, которые тебя принимают, [у вас возникают хорошие отношения] а Карима Абдул-Джаббара можно считать одним из величайших. Но когда у тебя в команде есть парень, который поддерживает тебя на протяжении девяти лет, но иногда не соглашается с тобой, то в этот момент начинается самое интересное. Постоянно возникают конфликты. У меня были конфликты со всеми великими игроками», — приводит слова Райли портал Fadeaway World.

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