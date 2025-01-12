Единая лига: результаты матчей 12 января

В воскресенье, 12 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты матчей Единой лиги 12 января:

«Автодор» — «Астана» — 104:64;

УНИКС — «Уралмаш» — 94:71.

Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 21 победа и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 побед и четыре поражения. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (20 побед — пять поражений).