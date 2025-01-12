Единая лига: результаты матчей 12 января
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В воскресенье, 12 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Результаты матчей Единой лиги 12 января:
«Автодор» — «Астана» — 104:64;
УНИКС — «Уралмаш» — 94:71.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
106 : 64
Астана
Астана
Автодор: Кроуфорд - 21, Кантер - 16, Петенев - 13, Сычков - 12, Пранаускис - 10, Халдеев - 10, Беслач - 7, Наумов - 7, Мэннинг - 6, Клименко - 2, Цыбиков - 2, Яковлев
Астана: Майдекин - 16, Мотовилов - 13, Утоми - 10, Десятников - 8, Мурзагалиев - 6, Оразбеков - 6, Айткали - 3, Абашидзе - 2, Щербак, Исаенко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
94 : 71
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Акун-Пёрселл - 25, Найт - 19, Рейнольдс - 12, Лопатин - 11, Беленицкий - 8, Тэйлор - 7, Д. Кулагин - 6, Бако - 4, Стуленков - 2, Комолов, Торопов, Платунов
Уралмаш: Даглас - 15, Уиттакер - 13, Мартин - 13, Нэльсон - 13, Новиков - 7, Балашов - 6, Далтон - 4, Глазунов, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Писклов
Лидером чемпионата в настоящий момент является ЦСКА, в активе которого 21 победа и три поражения. Второе место в таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 19 побед и четыре поражения. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (20 побед — пять поражений).
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