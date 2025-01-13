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Шей Гилджес-Александер может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА

Шей Гилджес-Александер может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА
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26-летний атакующий защитник команды «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает известный инсайдер Марк Стейн в своём блоге.

По информации Стейна, звезда «Тандер» этим летом получит право на четырёхлетнее продление контракта на сумму, близкую к $ 300 млн. Таким образом, его оплата за сезон достигнет отметки в $ 80 млн к сезону-2030/2031.

На данный момент самым высокооплачиваемым игроком НБА является лидер калифорнийского «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри с зарплатой за сезон в $ 55,8 млн.

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