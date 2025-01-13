«Денвер» обыграл «Даллас», у Йокича дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 112:101.

Самым результативным в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, который записал в свой актив 21 очко. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 19 очков и 18 подборов.

Лучшую результативность в «Далласе» показал Клэй Томпсон, который набрал 25 очков.

В следующем матче «Даллас» вновь сыграет с «Денвером». Встреча состоится 15 января, начало – 5:30 мск.

«Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Денвер» находится на четвёртой строчке на Западе.