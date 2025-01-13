«Денвер» обыграл «Даллас», у Йокича дабл-дабл
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 112:101.
НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Томпсон - 25, Маршалл - 16, Динвидди - 16, Лайвли - 14, Гэффорд - 8, Вашингтон - 8, Клебер - 6, Харди - 5, Гримс - 3, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Моррис
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 21, Йокич - 19, Маррей - 17, Портер - 13, Гордон - 13, Уотсон - 10, Браун - 8, Джордан - 6, Строутер - 5, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт
Самым результативным в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, который записал в свой актив 21 очко. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 19 очков и 18 подборов.
Лучшую результативность в «Далласе» показал Клэй Томпсон, который набрал 25 очков.
В следующем матче «Даллас» вновь сыграет с «Денвером». Встреча состоится 15 января, начало – 5:30 мск.
«Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Денвер» находится на четвёртой строчке на Западе.
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