Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» избежать поражения в матче с «Нью-Йорком»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Нью-Йорк Никс» и «Милуоки Бакс». Хозяева обыграли соперника со счётом 140:106.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, записавший на свой счёт 44 очка, пять подборов и шесть передач.

В составе «Милуоки» самым результативным игроком стал греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, записавший в свой актив дабл-дабл: 24 очка, 13 подборов и две передачи.

Фанатки, выбежавшие во время игры НБА, оказались моделями: