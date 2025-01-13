Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» избежать поражения в матче с «Нью-Йорком»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Нью-Йорк Никс» и «Милуоки Бакс». Хозяева обыграли соперника со счётом 140:106.
НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
140 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Брансон - 44, Таунс - 30, Пэйн - 18, Харт - 11, Ануноби - 11, Райан - 8, Макбрайд - 6, Бриджес - 6, Ачиува - 4, Топпин - 2, Колек, Симс, Шамет, Хукпорти
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Лиллард - 22, Миддлтон - 16, Джексон - 9, Портис - 8, Коннотон - 8, Грин - 6, Боучэмп - 5, Лопес - 5, Принс - 3, Роббинс, Умуде, Райт
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, записавший на свой счёт 44 очка, пять подборов и шесть передач.
В составе «Милуоки» самым результативным игроком стал греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, записавший в свой актив дабл-дабл: 24 очка, 13 подборов и две передачи.
Фанатки, выбежавшие во время игры НБА, оказались моделями:
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