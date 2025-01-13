Дабл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» обыграть «Нью-Орлеан»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бостон Селтикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева обыграли соперника со счётом 120:119.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, записавший на свой счёт дабл-дабл: 38 очков, 11 подборов и одна передача.

В составе «Пеликанс» самым результативным игроком стал защитник Трей Мёрфи, записавший в свой актив 30 очков, семь подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Торонто», а «Пеликанс» сыграют с «Чикаго».

Фанатки, выбежавшие во время игры НБА, оказались моделями: