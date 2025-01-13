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Дабл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» обыграть «Нью-Орлеан»

Дабл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» обыграть «Нью-Орлеан»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бостон Селтикс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева обыграли соперника со счётом 120:119.

НБА — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 119
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бостон Селтикс: Тейтум - 38, Порзингис - 19, Браун - 16, Притчард - 11, Хорфорд - 11, Холидэй - 8, Корнет - 8, Уайт - 6, Хозер - 3, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 30, Мюррей - 26, Уильямсон - 16, Макколлум - 13, Грин - 10, Альварадо - 9, Мисси - 7, Тайс - 6, Хоукинс - 2, Бостон, Маткович, Робинсон-Эрл

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, записавший на свой счёт дабл-дабл: 38 очков, 11 подборов и одна передача.

В составе «Пеликанс» самым результативным игроком стал защитник Трей Мёрфи, записавший в свой актив 30 очков, семь подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Торонто», а «Пеликанс» сыграют с «Чикаго».

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