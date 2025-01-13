Результаты игрового дня НБА 13 января
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В ночь с 12 на 13 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности состоялось девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации 13 января:
«Даллас Маверикс» – «Денвер Наггетс» – 101:112;
«Нью-Йорк Никс» – «Милуоки Бакс» – 140:106;
«Чикаго Буллз» – «Сакраменто Кингз» – 119:124;
«Орландо Мэджик» – «Филадельфия Сиксерс» – 104:99;
«Бостон Селтикс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 120:119;
«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс» – 93:108;
«Вашингтон Уизардс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 95:136;
«Юта Джаз» – «Бруклин Нетс» – 112:111 ОТ;
«Финикс Санз» – «Шарлотт Хорнетс» – 120:113.
НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Томпсон - 25, Маршалл - 16, Динвидди - 16, Лайвли - 14, Гэффорд - 8, Вашингтон - 8, Клебер - 6, Харди - 5, Гримс - 3, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Моррис
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 21, Йокич - 19, Маррей - 17, Портер - 13, Гордон - 13, Уотсон - 10, Браун - 8, Джордан - 6, Строутер - 5, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
140 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Брансон - 44, Таунс - 30, Пэйн - 18, Харт - 11, Ануноби - 11, Райан - 8, Макбрайд - 6, Бриджес - 6, Ачиува - 4, Топпин - 2, Колек, Симс, Шамет, Хукпорти
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Лиллард - 22, Миддлтон - 16, Джексон - 9, Портис - 8, Коннотон - 8, Грин - 6, Боучэмп - 5, Лопес - 5, Принс - 3, Роббинс, Умуде, Райт
НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
119 : 124
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Чикаго Буллз: Лавин - 36, Вучевич - 18, Болл - 15, Гидди - 12, Хортон-Такер - 10, Смит - 9, Уильямс - 8, Бузелис - 5, Филлипс - 4, Терри - 2, Картер, Дуарте
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Сабонис - 22, Дерозан - 21, Монк - 18, Мюррэй - 14, Эллис - 8, Хаертер - 7, Лайлз - 6, Картер - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Лень, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
104 : 99
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Энтони - 27, Айзек - 20, Банкеро - 20, Блэк - 17, Хьюстан - 5, Куин - 4, Картер - 4, Битадзе - 4, Джозеф - 3, Колдуэлл-Поуп, Да Силва
Филадельфия Сиксерс: Макси - 29, Джордж - 25, Гордон - 14, Убре - 12, Ябуселе - 8, Эдвардс - 7, Джексон - 4, Даутин, Каунсил, Мартин, Эмбиид, Бона
НБА — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 119
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бостон Селтикс: Тейтум - 38, Порзингис - 19, Браун - 16, Притчард - 11, Хорфорд - 11, Холидэй - 8, Корнет - 8, Уайт - 6, Хозер - 3, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 30, Мюррей - 26, Уильямсон - 16, Макколлум - 13, Грин - 10, Альварадо - 9, Мисси - 7, Тайс - 6, Хоукинс - 2, Бостон, Ривз, Маткович, Робинсон-Эрл
НБА — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
93 : 108
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 20, Митчелл - 19, Мобли - 16, Аллен - 11, Ньянг - 7, Томпсон - 4, Страс - 3, Меррилл - 3, Уэйд - 3, Окоро - 3, Леверт - 2, Портер - 2, Тайсон
Индиана Пэйсерс: Нембард - 19, Сиакам - 18, Тёрнер - 15, Матурин - 12, Топпин - 12, Брайант - 11, Уокер - 8, Макконнелл - 6, Шиппард - 5, Халибёртон - 2, Фёрфи, Джонсон, Несмит
НБА — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
95 : 136
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 17, Пул - 13, Валанчюнас - 11, Кулибали - 10, Сарр - 10, Джордж - 8, Батлер - 6, Кузма - 6, Каррингтон - 5, Гилл - 4, Болдуин Мл. - 3, Шампани - 2, Дэвис, Холмс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 27, Уиггинс - 23, Уильямс - 17, Уоллес - 14, Дорт - 11, Уильямс - 10, Хартенштайн - 10, Уильямс - 9, Джо - 7, Карлсон - 5, Дука - 3, Карузо
НБА — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
112 : 111
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Кольер - 23, Секстон - 21, Сенсабо - 16, Михайлюк - 16, Филиповски - 12, Юбэнкс - 8, Уильямс - 5, Поттер - 5, Harkless - 3, Чьебв - 3, Миллз, Кесслер
Бруклин Нетс: Эвбуомван - 22, Уильямс - 19, Симмонс - 14, Клэкстон - 14, Шарп - 12, Мартин - 11, Джонсон - 8, Уилсон - 7, Бикман - 4, Миллер-Уайтхэд, Джонсон, Клауни
НБА — регулярный чемпионат
13 января 2025, понедельник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
120 : 113
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Финикс Санз: Букер - 30, Дюрант - 27, Бил - 15, Аллен - 13, Данн - 11, Игодаро - 10, О'Нил - 9, Джонс - 3, Пламли - 2, Окоги, Ли, Бол, Моррис
Шарлотт Хорнетс: Болл - 25, Уильямс - 24, Бриджес - 21, Миллер - 19, Смит - 8, Мартин - 5, Мицич - 5, Ричардс - 4, Грин - 2, Диабате, Симпсон, Карри, Салон, Гибсон
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