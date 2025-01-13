Результаты игрового дня НБА 13 января

В ночь с 12 на 13 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности состоялось девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации 13 января:

«Даллас Маверикс» – «Денвер Наггетс» – 101:112;

«Нью-Йорк Никс» – «Милуоки Бакс» – 140:106;

«Чикаго Буллз» – «Сакраменто Кингз» – 119:124;

«Орландо Мэджик» – «Филадельфия Сиксерс» – 104:99;

«Бостон Селтикс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 120:119;

«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс» – 93:108;

«Вашингтон Уизардс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 95:136;

«Юта Джаз» – «Бруклин Нетс» – 112:111 ОТ;

«Финикс Санз» – «Шарлотт Хорнетс» – 120:113.

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