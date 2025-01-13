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«Безумие». Клэй Томпсон высказался о Леброне, набрав 16 000 очков в НБА

«Безумие». Клэй Томпсон высказался о Леброне, набрав 16 000 очков в НБА
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон набрал 16 000 очков в рамках регулярных чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это случилось после матча регулярки между «Далласом» и «Денвер Наггетс» (101:112). Томпсон в этой встрече набрал 25 очков. Теперь в его активе в общей сложности 16 013 очков.

НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Томпсон - 25, Маршалл - 16, Динвидди - 16, Лайвли - 14, Гэффорд - 8, Вашингтон - 8, Клебер - 6, Харди - 5, Гримс - 3, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Моррис
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 21, Йокич - 19, Маррей - 17, Портер - 13, Гордон - 13, Уотсон - 10, Браун - 8, Джордан - 6, Строутер - 5, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт

«Это круто, но в то же время заставляет осознать, насколько невероятно, что у Леброна 40 000 очков. Безумие. Но это круто. Каждый раз, когда делаешь что-то подобное в НБА, понимаешь, что это особенный момент», — сказал Томпсон на пресс-конференции.

Отметим, что на счету лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса сейчас 41 261 очко. Он является лидером по этому показателю среди всех игроков в истории НБА.

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