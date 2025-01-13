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Гомельский ответил, как изменилась роль Уэйра в ЦСКА после прихода Аврамовича

Гомельский ответил, как изменилась роль Уэйра в ЦСКА после прихода Аврамовича
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу 34-летнего американского разыгрывающего ЦСКА Каспера Уэйра. У Гомельского поинтересовались, нарушил ли московский ЦСКА баланс сил, подписав серба Алексу Аврамовича.

«Уэйр был первой звездой, а сейчас бледная тень самого себя? У Уэйра изменилась роль на площадке. Уменьшилось игровое время. Ему больше не нужно по 10-12 раз за игру выполнять броски по кольцу. Тренер Пистиолис полагается на его агрессивность и надёжность в защите, на его умение растянуть защиту соперника, создать момент для атаки партнёру. А бросок по-прежнему при нём. Главное качество Уэйра — надёжность. И это качество никуда не делось», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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