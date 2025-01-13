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Друг Тиммы намекнул на измену Седоковой с экс-футболистом сборной России

Друг Тиммы намекнул на измену Седоковой с экс-футболистом сборной России
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Гатис Лининьш, друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, намекнул, что бывшая жена спортсмена Анна Седокова могла ему изменить с кем-то из бывших игроков сборной России по футболу.

«Незадолго до своей смерти Янис пару раз упоминал, что его на тот момент ещё нынешняя жена позорит его в Москве, встречаясь с футболистом. Может быть, кто-то знает, кто этот футболист?» — написал Лининьш на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению командное фото сборной России по футболу.

На снимке, который разместил Гатис, присутствуют Игорь Акинфеев, Александр Кокорин, Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Артём Дзюба, Роман Широков, Алан Дзагоев, Игорь Денисов, Олег Кузьмин, Дмитрий Комбаров и Олег Шатов.

Напомним, Тимма скончался в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. В прошлом году он развёлся с Седоковой. Пара состояла в браке с 2020 года.

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