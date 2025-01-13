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Член Зала славы — Полу Пирсу после его слов о Дуэйне Уэйде: ты сошёл с ума

Член Зала славы — Полу Пирсу после его слов о Дуэйне Уэйде: ты сошёл с ума
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй высказался о чемпионе НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Поле Пирсе. Ранее тот поддержал уход лёгкого форварда Джимми Батлера из «Майами Хит» на фоне конфликта с президентом клуба Пэтом Райли.

«Давайте поговорим о Поле Пирсе. Пол Пирс сказал, что он лучше Дуэйна Уэйда. Я на этом остановлюсь. Хорошо? Ты сошёл с ума. Ты слишком много куришь, честно говоря. Ты не лучше Дуэйна Уэйда, ясно?» — сказал прославленный игрок в эфире SiriusXM NBA Radio.

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