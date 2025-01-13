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Кидд высказался о потере Дончичем шансов претендовать на MVP в этом сезоне НБА

Кидд высказался о потере Дончичем шансов претендовать на MVP в этом сезоне НБА
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд дал комментарий по поводу потери лидером команды Лукой Дончичем шансов на получение награды Самому ценному игроку (MVP), а также на попадание в символические сборные по итогам текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Напомним, Дончич пропустил 17 матчей из-за травм, из-за чего по правилам лиги не может претендовать на личные достижения.

«К сожалению, он не может претендовать на награду MVP, но это командный вид спорта. Мы понимаем, что нам нужно, чтобы он вернулся, чтобы выиграть чемпионат. Мы понимаем, что индивидуальные награды ещё будут, но мы играем, чтобы выиграть чемпионат», — сказал Кидд на пресс-конференции.

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