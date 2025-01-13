Главный тренер «Денвера» выделил игроков «Далласа» при отсутствии Дончича и Ирвинга

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился мнением о матче с «Даллас Маверикс», который состоялся в рамках регулярного чемпионата НБА. «Денвер» победил со счётом 112:101, у «Далласа» из-за травм отсутствовали лидеры — Лука Дончич и Кайри Ирвинг.

«Я бы выделил Джейдена Харди и Квентина Гримса. Когда у вас нет Кайри и Луки, многие парни, как мне кажется, начинают играть очень агрессивно, используя предоставленную им возможность.

Дерек Лайвли и Дэниел Гэффорд доминируют на щитах, Пи Джей Вашингтон — в посте, на трёхочковой линии. Все знают, на что способен Клэй Томпсон», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

Главные новости дня: