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Главный тренер «Денвера» выделил игроков «Далласа» при отсутствии Дончича и Ирвинга

Главный тренер «Денвера» выделил игроков «Далласа» при отсутствии Дончича и Ирвинга
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился мнением о матче с «Даллас Маверикс», который состоялся в рамках регулярного чемпионата НБА. «Денвер» победил со счётом 112:101, у «Далласа» из-за травм отсутствовали лидеры — Лука Дончич и Кайри Ирвинг.

НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Томпсон - 25, Маршалл - 16, Динвидди - 16, Лайвли - 14, Гэффорд - 8, Вашингтон - 8, Клебер - 6, Харди - 5, Гримс - 3, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Моррис
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 21, Йокич - 19, Маррей - 17, Портер - 13, Гордон - 13, Уотсон - 10, Браун - 8, Джордан - 6, Строутер - 5, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт

«Я бы выделил Джейдена Харди и Квентина Гримса. Когда у вас нет Кайри и Луки, многие парни, как мне кажется, начинают играть очень агрессивно, используя предоставленную им возможность.

Дерек Лайвли и Дэниел Гэффорд доминируют на щитах, Пи Джей Вашингтон — в посте, на трёхочковой линии. Все знают, на что способен Клэй Томпсон», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

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