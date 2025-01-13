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«Он их ненавидит». Тим Хардуэй назвал чемпиона НБА, объявившего личную месть «Майами»

«Он их ненавидит». Тим Хардуэй назвал чемпиона НБА, объявившего личную месть «Майами»
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй поделился мнением о недавнем высказывании чемпиона лиги 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пола Пирса. Ранее тот поддержал уход лёгкого форварда Джимми Батлера из «Майами Хит» на фоне конфликта с президентом клуба Пэтом Райли.

«Он ненавидит «Майами Хит» с тех пор, как Рэй Аллен покинул «Бостон» и перешёл в «Майами». Вот почему он не на стороне Пэта Райли и не на стороне «Хит». Он ненавидит «Майами» и Пэта с самого первого дня. С тех пор, как они потерпели поражение в противостоянии с «Майами». Он объявил им личную месть», — сказал Хардуэй в эфире SiriusXM NBA Radio.

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Джимми Батлер саркастично ответил президенту «Майами»:

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