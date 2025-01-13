Выступающий в США Влад Голдин показал актуальную физическую форму

Российский баскетболист Владислав Голдин, который выступает в NCAA за университет Мичигана, поделился с подписчиками свежей фотографией. Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях. Влад показал, как сходил в бассейн.

Фото: Из личного архива пользователя Мэтью Кролла

В недавнем матче с «Вашингтон Хаскис» Голдин набрал 19 очков, а также сделал семь подборов и отдал три результативные передачи. Университет Мичигана одержал победу со счётом 91:75.

Напомним, до перехода в университет Мичигана Владислав выступал за университет Florida Atlantic Owls («Флорида Атлантик»), с которым в 2023 году пробился в «Финал четырёх» «Мартовского безумия».

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