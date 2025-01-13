Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Выступающий в США Влад Голдин показал актуальную физическую форму

Выступающий в США Влад Голдин показал актуальную физическую форму
Комментарии

Российский баскетболист Владислав Голдин, который выступает в NCAA за университет Мичигана, поделился с подписчиками свежей фотографией. Соответствующий пост спортсмен разместил на своей странице в социальных сетях. Влад показал, как сходил в бассейн.

Фото: Из личного архива пользователя Мэтью Кролла

В недавнем матче с «Вашингтон Хаскис» Голдин набрал 19 очков, а также сделал семь подборов и отдал три результативные передачи. Университет Мичигана одержал победу со счётом 91:75.

Напомним, до перехода в университет Мичигана Владислав выступал за университет Florida Atlantic Owls («Флорида Атлантик»), с которым в 2023 году пробился в «Финал четырёх» «Мартовского безумия».

Материалы по теме
«Он доминировал!» Наш баскетболист зажёг в США и заставил говорить о себе
«Он доминировал!» Наш баскетболист зажёг в США и заставил говорить о себе

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android