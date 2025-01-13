Клэй Томпсон оценил статус Николы Йокича среди всех центровых в истории НБА

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон поделился мнением о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче. Ранее «Даллас» встречался с «Денвером» и уступил со счётом 101:112. Йокич в этой встрече набрал 19 очков, 18 подборов и девять передач. На счету Томпсона – 25 очков, шесть подборов и две передачи.

«Он один из лучших баскетболистов, против которых я когда-либо играл. Трёхкратный MVP, демонстрирующий показатели словно в видеоиграх. Никола войдёт в историю как один из лучших «больших», когда-либо игравших в эту игру. Возможно, это лучший центровой, против которого я когда-либо играл», — сказал Томпсон на пресс-конференции.

Материалы по теме «Безумие». Клэй Томпсон высказался о Леброне, набрав 16 000 очков в НБА

Йокич издевательски забил данк через Деандре Джордана: