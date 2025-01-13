Клэй Томпсон оценил статус Николы Йокича среди всех центровых в истории НБА
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон поделился мнением о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче. Ранее «Даллас» встречался с «Денвером» и уступил со счётом 101:112. Йокич в этой встрече набрал 19 очков, 18 подборов и девять передач. На счету Томпсона – 25 очков, шесть подборов и две передачи.
НБА — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Томпсон - 25, Маршалл - 16, Динвидди - 16, Лайвли - 14, Гэффорд - 8, Вашингтон - 8, Клебер - 6, Харди - 5, Гримс - 3, Пауэлл, Проспер, Уильямс, Моррис
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 21, Йокич - 19, Маррей - 17, Портер - 13, Гордон - 13, Уотсон - 10, Браун - 8, Джордан - 6, Строутер - 5, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Александер, Пикетт
«Он один из лучших баскетболистов, против которых я когда-либо играл. Трёхкратный MVP, демонстрирующий показатели словно в видеоиграх. Никола войдёт в историю как один из лучших «больших», когда-либо игравших в эту игру. Возможно, это лучший центровой, против которого я когда-либо играл», — сказал Томпсон на пресс-конференции.
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