Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке два россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказалось два российских баскетболиста (Макар Коновалов и Тимофей Герасимов), а также три легионера.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);
Макар Коновалов (МБА-МАИ);
Тимофей Герасимов («Енисей»);
Алекса Аврамович (ЦСКА);
Джален Рейнольдс (УНИКС).
Фото: https://t.me/vtbleague
Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает ЦСКА, в активе которого 21 победа при трёх поражениях. Вторую позицию занимает УНИКС (20 побед – пять поражений), а топ-3 замыкает «Зенит», на счету которого 19 побед и пять поражений.
Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни: