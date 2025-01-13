Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке два россиянина

Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке два россиянина
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказалось два российских баскетболиста (Макар Коновалов и Тимофей Герасимов), а также три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);
Макар Коновалов (МБА-МАИ);
Тимофей Герасимов («Енисей»);
Алекса Аврамович (ЦСКА);
Джален Рейнольдс (УНИКС).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает ЦСКА, в активе которого 21 победа при трёх поражениях. Вторую позицию занимает УНИКС (20 побед – пять поражений), а топ-3 замыкает «Зенит», на счету которого 19 побед и пять поражений.

Материалы по теме
Психующая звезда и антирекорд. Что происходит в «Зените»?
Психующая звезда и антирекорд. Что происходит в «Зените»?

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android