Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке два россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказалось два российских баскетболиста (Макар Коновалов и Тимофей Герасимов), а также три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);

Макар Коновалов (МБА-МАИ);

Тимофей Герасимов («Енисей»);

Алекса Аврамович (ЦСКА);

Джален Рейнольдс (УНИКС).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает ЦСКА, в активе которого 21 победа при трёх поражениях. Вторую позицию занимает УНИКС (20 побед – пять поражений), а топ-3 замыкает «Зенит», на счету которого 19 побед и пять поражений.

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