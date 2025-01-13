«Какой у тебя ад?» Друг Яниса Тиммы обратился к Анне Седоковой

Гатис Лининьш, друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, прокомментировал высказывание певицы Анны Седоковой, которое он сделала сразу после смерти спортсмена. «Вы не представляете, в каком я аду жила последние годы», — говорила тогда Седокова. Янис умер 17 декабря. Незадолго до этого он развёлся с Анной.

«Наконец всем стало ясно, кто чем помог. Спасибо сестре Яниса за предоставленную информацию. Следующий вопрос, на который я не нашёл ответа – что значит «ад»? На следующий день после трагического события единственное, что Анна Седокова заявила, что последние годы жила в аду! Анна, что ты подразумеваешь под словом «ад»? Посещение дорогих ресторанов, мероприятий, частные чартерные полёты на отдых (на фото один из наших совместных ужинов). Возможно, поддержание твоего бренда одежды, выплата зарплаты твоим сотрудникам? Насколько я знаю, месяц твоего несостоявшегося бизнеса обходился Янису в $ 15 000–20 000. Надеюсь, вскоре после расследования и доступа к банковским счетам всем всё станет видно. ⟨...⟩ Какой у тебя ад, Анна?» – написал Лининьш.

Фото: Из личного архива Гатиса Лининьша

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: