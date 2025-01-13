Сергей Карасёв назвал лучшего тренера в своей карьере

Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв во время подкаста с Антоном Понкрашовым ответил на вопрос по поводу лучшего тренера в своей карьере.
Карасёв: Дэвид Блатт.
Понкрашов: Чем тебя зацепил Дэвид? Я свой ответ знаю, мне интересно твоё мнение.
Карасёв: А какой твой ответ?
Понкрашов: Человечность, понимание менталитета. Умение работать в коллективе, и, что самое главное, даже 12-й игрок в команде ощущает себя важной частью коллектива. Это прям у меня в заметках.
Карасёв: Я с тобой полностью согласен. У него есть ещё феноменальная чуйка. Феноменальная просто. Он дал мне небольшой толчок, когда взял в сборную на Олимпиаду. В тот момент я понял, что могу. Прям реально могу. Вне площадки он суперкоммуникабельный умный, образованный и максимально крутой.
Достижения сборных России по баскетболу: