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Сергей Карасёв назвал лучшего тренера в своей карьере

Сергей Карасёв назвал лучшего тренера в своей карьере
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Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв во время подкаста с Антоном Понкрашовым ответил на вопрос по поводу лучшего тренера в своей карьере.

Карасёв: Дэвид Блатт.

Понкрашов: Чем тебя зацепил Дэвид? Я свой ответ знаю, мне интересно твоё мнение.

Карасёв: А какой твой ответ?

Понкрашов: Человечность, понимание менталитета. Умение работать в коллективе, и, что самое главное, даже 12-й игрок в команде ощущает себя важной частью коллектива. Это прям у меня в заметках.

Карасёв: Я с тобой полностью согласен. У него есть ещё феноменальная чуйка. Феноменальная просто. Он дал мне небольшой толчок, когда взял в сборную на Олимпиаду. В тот момент я понял, что могу. Прям реально могу. Вне площадки он суперкоммуникабельный умный, образованный и максимально крутой.

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