Сергей Карасёв назвал лучшего тренера в своей карьере

Лёгкий форвард «Зенита» Сергей Карасёв во время подкаста с Антоном Понкрашовым ответил на вопрос по поводу лучшего тренера в своей карьере.

Карасёв: Дэвид Блатт.

Понкрашов: Чем тебя зацепил Дэвид? Я свой ответ знаю, мне интересно твоё мнение.

Карасёв: А какой твой ответ?

Понкрашов: Человечность, понимание менталитета. Умение работать в коллективе, и, что самое главное, даже 12-й игрок в команде ощущает себя важной частью коллектива. Это прям у меня в заметках.

Карасёв: Я с тобой полностью согласен. У него есть ещё феноменальная чуйка. Феноменальная просто. Он дал мне небольшой толчок, когда взял в сборную на Олимпиаду. В тот момент я понял, что могу. Прям реально могу. Вне площадки он суперкоммуникабельный умный, образованный и максимально крутой.

Материалы по теме Капитан «Зенита»: Кайри Ирвинг приходил на тренировку настолько пьяным, что не мог стоять

Достижения сборных России по баскетболу: